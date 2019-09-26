Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmit'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
26 Eylül 2019 Perşembe 15:21

İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.
 


 


 

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