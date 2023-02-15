Deprem bölgesinde 'artçı' uyarısı

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Kaypak, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların 3 yıla kadar devam edebileceğini söyleyerek, "Yer yer 5'in üzerinde, 6'ya yakın ve belki de 6'nın üzerinde artçılar olabilir. Bu artçıların bina yıkma ihtimali kesinlikle var. 2 büyük depremde binaların çoğu ringdeki boksör gibi çok sayıda yumruk yedi. Dolayısıyla en küçük artçı bile zarar görmüş binayı yıkabilir" dedi.

Prof. Dr. Bülent Kaypak, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin dehşet verici boyutlarda olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla enerjileri büyük olduğu için bunların devam eden artçıları da 3 aydan başlar 1 yıl, 2 yıl belki 3 yıla kadar devam edebilir. Büyüklükleri de zaman içerisinde küçük depremlere doğru gidecektir; ama yer yer 5’in üzerinde, 6’ya yakın ve belki de 6’nın üzerinde artçılar olabilir. Dolayısıyla bu konuda halkın bilinçli olmasında fayda var. Çünkü bunun ne zaman biteceğini biz kestiremeyiz. Ama böyle büyük enerjinin açığa çıkmasından sonra artçıların uzun süre devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunu Van depreminde gördük, Kocaeli depreminde gördük. Kısa sürede pat, diye bitmiyor bunlar. Dolayısıyla uzun süreli bir seyri var ki burada olay daha farklı" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaypak, bölgede art arda 2 deprem meydana geldiği için bunun artçı sayısını da yükselttiğine dikkat çekerek, "İlk olan depremin etkisi belki uzun süre sürecekken 2'nci deprem olması bu süreyi daha da uzatmış olacak. Bu artçıların bina yıkma ihtimali kesinlikle var. Özellikle 7.7 ve 7.6 gibi 2 büyük depremde o bölgedeki binaların çoğu şu anda aynı ringdeki boksör gibi çok sayıda yumruk yedi. Hala da yemeye devam ediyor. Dolayısıyla en küçük artçı bile bir zarar görmüş binayı yıkabilir. O yüzden insanların bu hasarlı binalara ki hasarlı binalar yanında sağlam binalara bile şu an girmemesi elzem bir şey" dedi.

'TEKRAR 7 ÜZERİNDE DEPREM BEKLEMİYORUZ'

Prof. Dr. Kaypak, bölgede yeni 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini vurgulayarak, "O 2 kırılmış hat üzerinde yeni 7’ye yakın deprem olması çok zor; çünkü artık birikmiş enerjinin tamamı atıldı. Dolayısıyla aynı hat üzerinde, aynı sistem üzerinde tekrar o büyüklükte bir deprem olması çok zor. Bunu geçmiş veriler, geçmiş depremler gösteriyor bize. Ama burada çok önemli olan bir şey var ki 7.6'lık 2'nci depremi orada beklemiyorduk. Kesinlikle böyle bir deprem beklemiyorduk. Ana şoktan sonra meydana gelecek artçıların seyrini izleyecektik; ama bu 2’nci kol çok sürpriz oldu. Dolayısıyla bir fay sistemi üzerinde ana kollar üzerinde tali kollar varsa bunlara da artık bundan sonra dikkat çekilmesi gerekiyor. Çünkü ana kolda meydana gelen bir büyük deprem bir tali koldaki 2’nci bir kırığa yol açtı. Dolayısıyla bu tetiklendi, diyebiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.