Deprem bölgesinde görevlendirilen savcı sayısı 206 oldu

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan deprem bölgesindeki il ve ilçelere görevlendiriilen savcı sayısı, 206'ya ulaştı

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan birçok savcı, deprem bölgesinde görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta 53, Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere deprem bölgesinde 206 ilave savcı görevlendirildi.

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