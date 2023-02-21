Deprem bölgesinde teyitli olmayan bilgileri paylaşmayın!

Türkiye, ilki 7,7 ikincisi 7,6 şiddetinde olmak üzere Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan, tarihin en büyük afeti olarak adlandırılan ve an itibariyle 41 binin üzerinde can kaybının olduğu afet için tüm halk seferber olmuş durumda.

Özelikle sosyal medya aracılığıyla haberleşen vatandaşlar, gerek topladıkları yardımlar gerekse organize oldukları sosyal medya grupları aracılığıyla, hem deprem bölgelelerine giderek hem de bulundukları illerden afet bölgesine destek vererek ellerindeki tüm imkanları kullanıyor.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT

Özellikle sosyal medyanın günümüzdeki yadsınamaz gücünü kullanarak afetin ilk gününden bu yana organize olan sosyal medya kullanıcıları, kurdukları Whatsapp gruplarından ve kullandıkları sosyal medya platformlarındaki sayfalarından deprem bölgesindeki arkadaşları ve profesyonel ekiplerle haberleşerek hem enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına hem afet bölgesineki ihiyaçların temininin sağlanmasında büyük katkı salıyorlar. Fakat 'doğru bilgi yayalım' cümlesi ve 'teyitli' başlığı ile yayılan ve hem deprem bölgesindeki ekipleri meşgul eden hem de dolandırıcılara prim veren çok fazla paylaşımın yayılmaya başladığı da alışılagelmiş bir gerçek olarak dikkat edilmesi gereken en büyük konu olmaya başladı. Uzmanlar sosyal medyada görülen her paylaşımın yayılmaması gerektiğini, propaganda içeren ya da dolandırıcılık amaçlı çok sayıda paylaşımın olduğunu ve bu paylaşımların yayılması halinde faydadan çok zarar doğduğu konusunda tüm kullanıcıları uyarıyor.

SADECE TWİTTER'IN 1 MİLYON KULANICISI VAR

Uzmanlar en çok organize olunan sosyal medya platformunun twitter olduğuna dikkat çekerek; 'Panik ve infial yaratan mesajların atılmamasına dikkat etmek gerekiyor. Teyit etmediğiniz bilgileri paylaşmayın. Çok fazla bilgi kirliliği var, kaynağından emin olmadığınız video ve görüntüleri kesinlikle paylaşmayın. Emin olmadığınız konumları yardım için kimseye göndermeyin. Ekipler yanlış yere gidince zaman kaybediyor. Yayınlanan videoların editoryal süreçten geçirilmesi şart.” açıklamasını yaptı. Özellikle her kullanıcının bir Whatsapp uygulaması ve sosyal çevresinden bir grubu olduğunu söyleyen uzmanlar bu gruplardaki paylaşımların teyit edilmeden yayılmasının destekten çok köstek olduğuna vurgu yaparak yardım etmeye çalışan iyi bir niyetin yanlış bilgi yaylımından dolayı vakit kaybettirerek oradaki ekiplerin koordinesini bozduğunu ve belkide kurtarılacak bi cana mal olduğunu, bu konuda kesinlikle çok dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.

İNFİALE NEDEN OLMAYIN

Yayınlanan yanlış bilgilerle infiale neden olan, korku yayan mesajlara da dikkat etmek gerekiyor. Televizyondan ya da oradaki arkadaşlarınızdan birebir görmediğiniz olumsuz görüntülerin teyit edilmeden asla yayılmaması yayıldığında da mozaiklenerek kullanılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kaotik ortamların dezenformasyona en çok katkı sağlayan anlar olduğunu belirterek tüm sosyal medya kullanıcılarının bilinçlenmesi için acil şekilde dijital iletişim ve kriz yönetimi dersi alınması gerektiğini söylediler.

DOLANDIRICILIK HAD SAFHADA

Sosyal medyada yardım kampanyası adı altında dolandırıcılığın da had safhada olduğu bu dönemde yine uzmanlardan gelen uyarılarda insanların tanımadıkları kişilere para göndermemesi gerektiği ve yardım yapılacaksa şahsi güvendikleri ve yardımların elle teslim edileceğine inandıkları sosyal medya gruplarına ya da AFAD, KIZILAY, bulundukları ilçe belediyeleri ve valilikten gelen hesap numaralarına katkı sağlanmasının hem dolandırıcılara prim verilmemesi hem de yapılan yardımların yerine ulaşması açısından çok önemli olduğunun altı çiziliyor.

SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI İLE YARALARI SARIYORLAR

Bugüne kadar çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde en önde yer alan kalabalık Facebook ve İnstagram grupları büyük afetin ilk gününden beri oluşturdukları binlerce katlımcılı Whatsapp gruplarından haberleşerek bölgelere büyük fayda sağladı. Özellikle kampçı ve gezginlerden oluşan gruplar, yöneticileri liderliğinde Türkiye'nin her şehrinden olan grup üyelerini ayırarak, gönüllü üyelerini afet bölgesine göndererek koordine olmayı başardı. Gruplar bölgedeki arkadaşlarından gerekli liste bilgisi alıp whatsapp grubundaki üyelerine iletip bulunan tüm gerekli ihtiyaçları temin edip bölgedeki arkadaşlarına gönderiyor. Para bağışının kesinlikle kabul edilmediği ve resmi kurumlara iletilmesi gerektiğinin altını çizen grup yöneticileri, para dışında olan her tür yardımı büyük bir şevkle ve oradaki resmi gruplar aracılığıyla doğru ve teyitli bilgilerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söylüyorlar.

* YOLSEVDER Grup İzmir İl Temsilcisi Üseyd Öztuzcu: Ben 99 depremi ve İzmir depremini yaşamış bir insan olarak gece geç saatlerde arkadaşım tarafından aranarak Hatay depremi için hemen sabahın ilk saatlerinde derneğimizle birlikte yola çıktım. Bir toplama alanı oluşturmak suretiyle harekete geçip sonrasında bölgede en az zarar görmüş bir alan belirleyip bir yaşam alanı kurup dağıtım yapmaya başladık. Derneğimiz gezginlerden oluşan bir dernek. Şuan bölgede 400 kişilik bir yaşam alanımız var. Konteyner alan kuracağız. 500 kişilik hedefledik. Ama STK'larla uzun soluklu planlamalar lazım. Gelen yardımları özellikle yağmalamalardan, yetkililerden alınan destekle korumayı başardık. Çok programlı hareket ediyoruz. Defne'de konuşlandık. Dağıtım alanımızdan çevremizdeki 50 km'lik alanda gezerek de dağıtım yapmaya devam ettik. Kurduğumu Whatsapp grubu saysinde İzmir ve diğer illerdeki arkadaşlarımızla haberleşip onların bizim verdiğimiz ihtiyaç listesini temin edip bize yolladıkları yardımları burada dağıtıyoruz. Şuana kadar bölgedeki 30 bin kişlinin ihtiyaçlarını karşıladık ama iş burada bitmiyor devam edeceğiz. Hiç bir eğitim ve ekipmanınız yoksa sırf orayı görmek için oraya gelmeniz bizi çok yıprattı. Meraklı kitlenin bölgede olmaması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum bunun için gelmeyin. Biz görevimize devam ediyoruz. İzmir'deki arkadaşlarımızla düzenli koordine oluyoruz. Bölgede ve İzmir'e yerleşen depremzedeler için bundan sonrasında da bilinçli planlı ve koordinasyonlu olarak her türlü desteğe devam edeceğiz.

* İYİLİK TAKİPÇİLERİ İzmir Grup Temsilcisi Berker Mersin: Buraya gelmemiz, insana dokunmak burada ne ihtiyaç olursa olsun bir fayda sağlamak düşüncesinde çıktığımız bir yoldu. Bizim derneğimiz ilk önce Hatay stadyum bölgesinde görev yaptı. Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, burada oluşan karmaşıklığın bir nebze azaltılabilmesi adına koordinasyon desteği verirken bir yandan da depremzedelerin enkazdan çıkışına katkı sağladık. Merkezimiz İzmir'de. Depremzedeleri oradaki arkadaşlarımızla bağlantı kurup İzmir'e taşıyoruz. Oradaki arkadaşlarımız da yolladığımız depremzedelerle ilgileniyor. Onun haricinde yardımların koordinasyonu ve düzenlenmesiyle ilgileniyoruz. Bu sistemin genel anlamda koordinesini sağlyoruz. Şuan en büyük ihtiyaç çadır, soba ve izolasyon. Hala bu bölgede bunlar yok. Buradaki duygularımı anlatmaya kelime bulamıyorum. Şuan Maraş'a geçtim. Ama Hatay'da kaldı aklım. Güvenlik zaafiyeti vardı. Asker iyi ki alana girdi onlar girene kadar bu konu büyük sorun yaşattı. Şuan Maraş'tayız. 10. günün sonuna kadar hala enkazdan canlı çıkarıyorduk. Hala umut vardı. Çalışmalar devam ediyor. Maraş için ise şuan yapılabilecek en önemli şey denetim yapılması. Sosyal medya üzerinden asker alanda yok diyorlarmış ama bu doğru değil. Asker hiçbir yerden hala ayrılmıyor. Canımız ve yardımlarınız güvende tüm bölgelerde. Bu konuda herkesin içi rahat olsun.

* RAYDAN ÇIKANLAR Kurucu Yöneticisi Osman Kumaş: İzmir’de kar amacı gütmeyen kamp, trekking, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenleyen aile grubu diye adlandırdığımız “Raydan Çıkanlar” isimli topluluğun kurucusuyum. Raydan Çıkanlar ailesinden gönüllü olarak Hatay bölgesinde 10 kişi ile köylere yardıma gittik ayrıca Kahramanmaraş’ta 1 arkadaş doktor olarak görev alıyor. Hatay Sümerler bölgesinde enkaz altında aranılan iki kedi olduğu haberini görünce, yardıma gidip kedileri enkazdan çıkardık ve sahiplerine ulaştırdık. Yaşadıkları mutluluğu hayatım boyunca hatırlayacağım.

Harabe haline dönmüş sokaklardan geçerken enkaz altında sağ insanlarımız olabilir düşüncesiyle seslendim ancak sonuç alamadım. İstanbul itfaiye ekipleriyle gönüllü arama kurtarma çalışmalarına dahil oldum ancak enkazdan ne yazık ki üç naaş çıkardık.

Raydan Çıkanlar ailesinde Türkiye’nin her yerinden arkadaşımız var ve neredeyse tamamı gönüllü olarak elinden gelen yardımı ve katkıyı sağlıyor. Gerek bilgi paylaşımı gerek ise kızılay ve afadın noktaların da kolileme işlemine destek sağlıyor. Deprem yardımlarının esas bundan sonra hızlanması gerektiğini düşünüyoruz yönetim kadromuz ile.Bölgedeki halk için psikolojik desteğe çok ihtiyaç var. Fiziksel olarak ise en temel ihtiyaç barınma. Çadırların/konteynırların bir an evvel kurulması gerekiyor. Ek olarak iç giyim, hijyen malzemeleri, gıda ve ısınma ihtiyacının da devam ettiğini gördük.

Raydan Çıkan Ailesi olarak ortak hedefimiz arama kurtarma adına alınabilecek tüm eğitimleri alarak tam donanımlı şekilde olası afetlere karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. Bu konuda tüm yetkililerin desteklerini bekliyoruz.