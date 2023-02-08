Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazında İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Bilginer'in acı haberini alan Aydın'daki ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber
08 Şubat 2023 Çarşamba 13:08

Sultanhisar'ın Atça Mahallesinde Gönül ve Aydın Bilginer çiftinin kızı 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu’na İngilizce öğretmeni olarak atandı. 3 yıldır burada görev yapan Büşra Öğretmen, ara tatil sonrası okuluna gideceği ilk günün sabahında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. 2 gündür kendisinden haber alamayan ailesi, bugün saat 02.30 sıralarında ekiplerin Büşra öğretmenin cansız bedenine ulaştığını öğrendi.  Haberi alan Aydın'daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
Sonraki Haber
Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber
Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
0
53 saat sonra enkazdan çıkarıldılar
53 saat sonra enkazdan çıkarıldılar
0
Atılım Üniversitesi 12 kişi alacak
Atılım Üniversitesi 12 kişi alacak
0
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama
Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama
0
Depremde ölü sayısı sürekli artıyor! 7 bini geçti!
Depremde ölü sayısı sürekli artıyor! 7 bini geçti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.