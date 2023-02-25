Depremde hasar gören araçlara değer kaybı ödenmeyecek

Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, "Değer kayıpları, çiftli kazalarda kusurlu olan tarafın kusursuz olan tarafa vermiş olduğu hasardaki tutarın ödendiği durumdur. Dolayısıyla burada bir kusurlu olmadığı için herhangi değer kaybı ödemesi yapılmıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 kentte de yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce bina, enkaza döndü, on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Deprem bölgelerinde afetzedelerin barınması ve günlük hayatlarının devam etmesi için de seferber olundu. Deprem sonrası çöken binaların enkazını kaldırma çalışmalarına devam edilirken, hasar gören araçlar ise ya sahipleri tarafından ikinci el araç satış sitelerine konuldu ya da tamir edilmek üzere sanayi sitelerine gönderildi.

ARAÇ SAHİPLERİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Araç sahiplerinin yanlış bildiği bazı konular olduğunu dile getiren Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, depremde hasar gören araçların zorunlu trafik sigortasının masrafı karşılayacağının düşünüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Kasko konusunda ise deprem teminatı olanlar ile ilgili 2 farklı konu bulunduğunu dile getiren Yiğit, en çok merak edilenim değer kaybı meselesi olduğunu kaydetti. Değer kayıplarının, çiftli kazalarda kusurlu tarafın kusursuz tarafa verdiği hasardaki tutarın ödendiği durum olduğunu belirten Yiğit, burada kusurlu olmadığından değer kaybı ödemesi yapılamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

‘’Enkaz altında kalmış ya da depremden dolayı hasar görmüş araçlar ile ilgili yanlış bilgiler çok fazla. Yanlış algılar da bu yönde çok fazla dedikodu dolaşıyor. Bunun düzeltmesini yapmak gerekiyor. Depremden kısmi hasar görmüş araçlar ile vatandaşlar zorunlu trafik sigortasının deprem olmasından dolayı karşılayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi maalesef böyle bir hasarı sigorta şirketleri karşılamamaktadır. Vatandaşlar sigorta şirketlerine maalesef herhangi bir talepte bulunamayacaklar. Bazı sigortalılar Gaziantep’te deprem olmaz düşüncesi ile nadir de olsa bunu kasko kapsamına aldırmıyor. Deprem teminatını istisna da olsa çıkaran vatandaşlarımız oluyor. Deprem teminatı olmayan vatandaşlar da hasar talebinde bulunamayacaklar. Tabi kaskosunda deprem teminatı da olan vatandaşlar ile ilgili 2 farklı konu var. Birincisi aracı pert olmuş diğer ise kısmi hasar. Her enkaz altındaki araç da pert sayılmıyor tabi. Minimum enkaz altındaki aracın yüzde 60 hasar görmesi gerekiyor. Kısmi hasarlı da yine istediği serviste aracını yaptırabilir. Pert durumunda ise aracın piyasa değeri belirlenir. Uzmanlar farklı sitelerden ve oto galerilerinden ortalama bir rayiç fiyatı belirler. Bu rakam vatandaşa gönderilir, kabul etmesi durumunda da ödenir. Pert olmuş araçlarda değer kaybı alınamıyor. Çünkü aracın rayiç bedeli sigortalıya ödenmiş oluyor. Kısmi hasar görmüş bir araç için değer kaybını kasko poliçemiz ödemiyor. Değer kaybı kısmında da yanlış bilinen konular var. Kasko değer kaybını da ödüyor, diye yanlış bir algı var. Değer kayıpları çiftli kazalarda kusurlu olan tarafın kusursuz olan tarafa vermiş olduğu hasardaki tutarın ödendiği durumdur. Dolayısıyla burada bir kusurlu olmadığından dolayı herhangi değer kaybı ödemesi yapılmıyor.’’