Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenlerin adları, Mersin’de toprakla buluşturulacak fidanlar ile yaşatılacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda
28 Şubat 2023 Salı 10:56

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çakıllı fidanlık ekipleri, tüplere yerleştirdikleri sedir, ladin ve çamdan oluşan yaklaşık 50 bin fidanın üzerlerine depremde hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdı. Özenle hazırlanan fidanlar, oluşturulacak araziye dikilecek. Fidanların tüplere yerleştirilmesini sağlayan fidan yetiştiricisi Necip Özdemir, “Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye’mizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için fidanlarımıza adlarını veriyoruz" dedi. 

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