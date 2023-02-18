Depremde, hayvansever Eda öğretmen de yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde sokak köpeklerini besleyip, onlar için kulübeler yaptıran Eda Kırkıcı (41), Hatay’da, depremde evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 13:28

Irak ve İran sınırının kesiştiği noktadaki Şemdinli ilçesinin Kayalar köyünde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı, bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi. Eda öğretmen, okuldan geriye kalan zamanlarında bölgedeki sokak köpeklerini besleyip, bakımın yaptı. Hayvanseverlerin de desteğiyle onlar için kulübeler koyduğu bir alan oluşturan Kırkıcı, tayinini bir yıl erteledi. Şemdinli’de geçirdiği 5 yılın ardından Kırkıcı, geçen yıl memleketi Hatay’a tayin oldu.

Eda öğretmenin yaşadığı bina, Kahramanmaraşlı depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan Eda Kırkıcı’nın dün gece cansız bedenine ulaşıldı. 


Kaynak: DHA
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