Depremde ölü sayısı 36 bini de geçti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 vatandaşımız da yaralandı. 216 bin 347 afetzede ise bölgeden diğer illere tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10. güne girildi. Asrın felaketi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Depremde şu ana kadar 36 bin 187 kişi hayatını kaybederken, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

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