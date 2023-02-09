Depremde ölü sayısı artıyor! 13 bine yaklaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Deprem 10 ilde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremle ilgili son durumu paylaşan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873'e, yaralı olarak kurtulanların sayısının 62 bin 937'ye yükseldiğini duyurdu.