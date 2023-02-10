Depremde ölü sayısı sürekli artıyor! 18 bini de geçti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı.

Depremde ölü sayısı sürekli artıyor! 18 bini de geçti
10 Şubat 2023 Cuma 09:02

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandığını açıkladı.


Kaynak: DHA
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