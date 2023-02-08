Depremde ölü sayısı sürekli artıyor! 7 bini geçti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108'e yükseldi. 40 bin 910 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı.

CAN KAYBI 7 BİNİ AŞTI AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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