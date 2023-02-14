Depremde yaralanan Elif, annesini bir hafta sonra buldu

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazından ilk gün yaralı çıkarılarak Ankara'daki hastanede tedaviye alınan Elif Gülcan Sekman (13), annesi Elif Sekman'ın kendisi gibi yaralı kurtulduğunu ve İstanbul'daki hastanede tedavi altında olduğunu bir hafta sonra öğrendi. Telefonda görüntülü görüştürülen ve birbirlerinin sağlık durumunu soran anne ve kızı büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu kentlerden Adıyaman'da Sekman ailesi, 1'inci katta oturdukları 4 katlı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Elif Gülcün Sekman, depremin ilk günü AFAD ekipleri tarafından enkazdan yaralı çıkarıldı. Elif, Adıyaman'daki ilk tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağında ezilmeler bulunan Elif, ortopedi bölümünde tedaviye alındı.

Ameliyat olması gereken Elif, annesi olmadan ameliyata girmek istemediğini söyledi. Hemşire Ayşe Gülkan'ın annesini bulacakları sözünü vermesiyle ikna olan Elif'in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede tedavisi süren Elif, annesinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını ve İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındığını depremden bir hafta sonra öğrendi. Elif, annesi Elif Sekman ile telefonda görüntülü görüştürüldü. Birbirlerine sağlık durumlarını soran anne ve kızı büyük sevinç yaşadı.

Elif Gülcan Sekman, deprem anında çok korktuğunu; ama şu anda annesini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Hemşire ablaya 'annemi bulun' diyordum. Ağrım yok, çok iyiyim şu anda. Deprem anında çok korktum. Annemle şu an ilk kez telefonda görüştüm.

Annemi bir hafta sonra ilk kez gördüğüm için de çok mutluyum. Oradaki insanlar kendilerini bırakmasınlar" dedi.