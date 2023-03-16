Depremden sonra sel vurdu: 14 ölü, 5 kişi kayıp

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden olup can kayıplarına yola açtı. İki ili vuran sel felaketinde son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir." dedi.

16 Mart 2023 Perşembe 08:38

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerdir etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ KAYIP

Sel felaketiyle ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir." dedi.

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