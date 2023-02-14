Depremin otoyollardaki tahribatı; hem yarıldı, hem çöktü

Depremin şiddetini otoyollarda meydana getirdiği büyük tahribat da gözler önüne seriyor. Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerindeki otoyolun birçok yeri yarılırken, birçok yerinde de çökme meydana geldi. 4 şeritten 2 şeride düşen yol havadan da görüntülendi.

Türkiye’nin 10 ilini vuran depremin şiddeti, otoyollardan da belli oluyor. Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerinde meydana gelen tahribat 4 şeritli yolun 2 şeride düşmesine neden oldu. Yol boyu yarıkların olduğu yolda, çökme de meydana geldi. Dağlardaki kayaların birçoğu da yere savruldu. Neredeyse ortadan ikiye ayrılan yolda, bariyerler de yamuldu. Şu an trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, havadan da görüntülendi.

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