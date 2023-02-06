Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili yanlış ve çarpıtılmış paylaşım yapanlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı

Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma 
06 Şubat 2023 Pazartesi 12:09

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 


 


Kaynak: DHA
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