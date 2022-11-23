DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ!
KASIMDA DENİZ KEYFİ!
0
KOCASININ BİLGİSAYARINA BAKINCA ŞOKE OLDU
KOCASININ BİLGİSAYARINA BAKINCA ŞOKE OLDU
0
ÜNLÜ İSİM KANSERE YAKALANDI
ÜNLÜ İSİM KANSERE YAKALANDI
0

Depremle ilgili yürek ferahlatan açıklama! Risk çok düşük!

Depremle ilgili yürek ferahlatan açıklama! Risk çok düşük!
23 Kasım 2022 Çarşamba 09:35

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük korku ve panik yarattı. Depremle ilgili Boğaziçi  Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat bir açıklama yaptı. 8 kilometrelik fay parçasının ana depremde kırıldığını belirten Kalafat, daha büyük bir deprem olasılığı riskinin çok düşük olduğunu söyledi. Artçıların devam edeceğini belirten Kalafat, vatandaşların artçı sürelerini panik yapmadan karşılamaları gerektiğini belirtti.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya ve Ankara’ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, Düzce depremini değerlendirdi. Doğan Kalafat, "Orta büyüklükte yaşanan bir deprem oldu. Depremin büyüklüğünü 6 olarak verdik. Depremin kaynağı Sarıdere Köyüne çok yakın. Bu bölgede bildiğiniz üzere Kuzey Anadolu Fayı’nın ana segmentleri kuzeyde ama güneyde de bu depremin olduğu yerde tahliye kırıklar tabir ettiğimiz zon içerisinde kalan küçük parçalar var. Bunlar aktif değil. Bu deprem o bölgede olan doğu-batı doğrultudaki kırığın çalışması sonucunda meydana gelmiştir. Ana şok 6 büyüklüğündedir. Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur. Artçılar gayet güzel devam etmekte. Artçıların zaman içerisinde hem büyüklükleri hem de sıkılıkları azalarak devam edecektir. 8 kilometrelik uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır. Enerjisi boşalmıştır. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür. Bugün 40’a yakın artçı aldık. Takip ediyoruz. Dolayısıyla en yakın yerleşim yeri olan Sarıdere Köyü olduğu için muhtemelen eğer kerpiç evler varsa bunlarda hasar olabilir. Onun dışında normalde depreme dayanıklı binalarda hasar beklenmemesi lazım. Vatandaşlarımızın artçı süreçlerini panik yapmadan sakin bir şekilde karşılamaları gerekir. Benim de edindiğim bilgilerde özellikle vatandaşlarımız panik yaptığından dolayı yaralanmalar var. Halen deprem bilinci maalesef tam manasıyla oluşturulamadı. Dolayısıyla vatandaşlarımız deprem anı ve sonrasında panik halinde oluyor." dedi.  


"DÜZCE’DE YAŞANAN DEPREM İSTANBUL’U ETKİLEMEZ"

Doç. Dr. Doğan Kalafat şöyle devam etti:

"İstanbul depremini takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Marmara’da iki sismik boşluk var. Sismik boşluğun hangisinin kırılacağına daha bilmiyoruz ama Marmara Bölgesi’ndeki 7 il ve ilçelerin tamamı bu depremlerden etkilenecek. Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmesi lazım. Düzce’de yaşanan deprem İstanbul’u etkilemez. Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı’nın ana parçası üzerinde olan bir deprem değil. İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı’nın ana parçalarında olması."  


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #deprem #haber
Önceki Haber
Tiyatrocuların yaptığı kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir'de toprağa verildi
Sonraki Haber
Sözbilir'den dikkat çeken açıklama: Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8!
Düzce'de büyük deprem! Bazı binalarda hasarlar oluştu
Düzce'de büyük deprem! Bazı binalarda hasarlar oluştu
0
Düzce'de artçılar devam ediyor! Depreme canlı yayında yakalandılar!
Düzce'de artçılar devam ediyor! Depreme canlı yayında yakalandılar!
0
Düzce'de büyük deprem! Kalp krizi geçiren kadın öldü!
Düzce'de büyük deprem! Kalp krizi geçiren kadın öldü!
0
Düzce'de deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi
Düzce'de deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi
0
Düzce 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı
Düzce 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı
0
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem oldu! Vatandaşlar sokağa fırladı
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem oldu! Vatandaşlar sokağa fırladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.