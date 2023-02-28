Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı

Başkan Koştu; "Deprem yaralarını devlet-millet el ele her alanda sarmaya, tek yürek olmaya devam edeceğiz"

Depremzede kadın voleybol sporcusu İrem Kul'a Başkan Koştu, sahip çıktı
28 Şubat 2023 Salı 10:59

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'ın playofflara katılmaya hak kazanan, ancak ligden çekilme kararı alan Rasus Kimya'nın başarılı sporcusu İrem Kul, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun talimatıyla, Belediyenin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'na transfer edildi.

BERGAMA, 600 DEPREMZEDE İLE BİRLİKTE KADIN SPORCU İREM KUL'A DA KUCAK AÇTI

Yıkıcı depremin ardından, tek yürek olan Bergama 7'den 77'ye tüm vatandaşları, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile deprem bölgelerine ilk andan itibaren tırlarla yardımlarını gönderdi. Tüm yurtta olduğu gibi Bergama'ya da gelen depremzede ailelere destek olmaya devam eden vatandaşlar ihtiyaçları canı gönülden karşılıyor. Bergama bu yardımları spor alanında da sürdürmeye, yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay'ın playofflara katılmaya hak kazanan takımı Rasus Kimya'nın başarılı sporcusu İrem Kul'un bundan böyle Bergama Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı'nda oynayacağını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yaşanan depremin ardından her alanda devletimiz ve milletimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz. Kadın sporcumuz İrem Kul ile birlikte takımımız, kaybettiğimiz canlarımız için tek yürek mücadele vermeye devam edecek" dedi.

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