Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmışlar

Depremin vurduğu Hatay'da hasar gören evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 40 şüpheli, gözaltına alındı. Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini, kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, çalan 2 şüpheli de yakalandı. 

Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmışlar
11 Şubat 2023 Cumartesi 10:47

Hatay'da depremi fırsat bilen şüpheliler, hasarlı binalara girerek hırsızlık yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kent genelinde birçok eve girerek hırsızlık yapan 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi. 

Ayrıca Hatay'da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR'lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu. 
 


Kaynak: DHA
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