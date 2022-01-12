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Dere yatağında mahsur kalan sürücü akıntıya kapıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:16

Mersin'de bir kişi otomobili ile dere yatağında mahsur kaldı. Gelen ekiplere yardımcı olmak isteyen sürücü, dengesini kaybedince suya düştü ve akıntıya kapıldı. Sürücü kurtarılırken o anlar saniye saniye görüntülendi

Olay, dün Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Deliçay Deresi’nden 34 CHJ 206 plakalı otomobili ile karşıya geçmek isteyen Gökmen Baş, akıntı nedeniyle mahsur kaldı. Baş, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına yardımcı olmak isteyen Baş, bu sırada dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sürüklenen Baş, sığ bölgede ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Otomobil de güvenli bölgeye çekildi. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kurtarma anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #akıntıya kapıldı #sürücü akıntı #dere akıntı
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