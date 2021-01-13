Derede bulunan çantadan et ve kemik parçaları çıktı!

Sakarya'da dün akşam saatlerinde bir çanta içinde insana ait kemik ve et parçaları bulunmuştu. Aynı bölgede bugün de bir çanta bulunduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde bulunan Çark Deresi'nde bir çanta bulundu. Çantayı açanlar içindeki kemik ve et parçalarını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Çantadan çıkan kemik ve et parçaları ise incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

Kemiklerin bir insana ait olduğu düşünülürken, kemiklerden alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemiklerden elde edilecek DNA profilinin, kayıp başvurularıyla karşılaştırılacağı öğrenildi.



İKİNCİ BİR ÇANTA BULUNDU

Öte olay yerinde inceleme yapan ekipler bugün de bir çanta buldu. O çantadan da et ve kemik parçaları çıktığı öğrenildi. Bölgede arama çalışmaları dalgıç polisler eşliğinde sürüyor.

BİR AYAK BULUNDU

Kemik ve et parçaları ile dolu iki çantanın bulunmasıyla ilgili başlatılan çalışmalarda şimdi de bir ayak bulundu. Bölgede aynı tipte içi boş bir çantanın ve elbiselerin olduğu büyük bir poşetin de bulunduğu öğrenildi.