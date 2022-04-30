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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti!

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti!
30 Nisan 2022 Cumartesi 08:32

Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 yaşındaki Bilgehan Küçük dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan küçük çocuğu balıkçılar limanda bularak sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Bilgehan kurtarılamadı


Olay, dün akşam saatlerinde Araklı-Bayburt karayolu üzerinde Karadere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre dengesini kaybederek dereye düşen Bilgehan Küçük akıntıda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araklı Limanı’nda balıkçılar tarafından fark edilen çocuk, tekneye alınarak kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Araklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bilgehan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #ölüm #derede ölüm #dere çocuk ölüm #araklı dere ölüm
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