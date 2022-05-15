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Dereye giren çocuk boğularak öldü!

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, Kille deresine giren Hasan Orkide (12), boğuldu

Dereye giren çocuk boğularak öldü!
15 Mayıs 2022 Pazar 08:46

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepsut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Kille deresine girdi. Hasan Orkide’nin sudan çıkmaması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Beldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankurtaran ve Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile AFAD görevlileri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Orkide’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu öğrencisi Hasan Orkide’nin cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #dere #ölüm #boğulma
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