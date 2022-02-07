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Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı!

Koronavirüs olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili suç içerikli paylaşımları tespit edilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı!
07 Şubat 2022 Pazartesi 16:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında suç içerikli paylaşımları tespit edilen Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #erdoğan #derya büyükuncu
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