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Dev mantarları görenler şaşırdı!

Erzurum'un Oltu ilçesinde ortaya çıkan dev mantarları görenler şaşırırken, her biri 2- 3 kiloya ulaşan ürünleri toplayan Bahadır Küçük, "Mantarların bu kadar büyük olmasının nedeni, bu yıl yağışların çok olması" dedi

Dev mantarları görenler şaşırdı!
19 Haziran 2022 Pazar 11:09

Oltu ilçesine bağlı Güryaprak köyünde ortaya çıkan 2 ya da 3 kiloluk mantarlar, görenleri şaşırttı. Zafer Taşdan, arkadaşları ile birlikte 20 kiloya yakın mantar topladığını söyledi. Sağanak sonrası doğada dev mantarların oluştuğunu söyleyen Taştan, "Bu yıl yağmurlar fazla olduğundan dolayı tabiat, inanılmaz derecede verimli. Otlar, çiçekler diz boyu. Mantarlar ise devasa. Her biri en aza 2 kilo geliyor. İki bölgede 20 kiloya yakın mantar topladık. Buraya her yıl geliriz, yazı başka kışı başka güzel" diye konuştu.

İlçe merkezinden mantar toplamak için geldiğini dile getiren Bahadır Küçük ise "Buranın mükemmel bir doğası var. Yaklaşık 2 saatte, her biri 2-3 kilo gelen mantarlar topladık. Mantarların bu kadar büyük olmasının nedeni; bu yıl yağışların çok olması. Her yıl burada mantar toplarız fakat bu kadar çok sayıda büyük mantar ilk kez görüyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #mantar #dev mantar
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