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Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı

Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan 2023 Pazar 10:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız, millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103'ncü yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak 'milli egemenlik' idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclisimizin açılış gününde; aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz.

Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir.

Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü 'önce millet ve vatan' idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misakımilli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere, Milli Mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk Meclisimizin fedakar milletvekillerini, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Büyük Millet Meclisi #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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