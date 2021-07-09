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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü eleman alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacağını duyurdu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü eleman alacak
09 Temmuz 2021 Cuma 13:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü asistan hava trafik kontrolörü olarak görev yapmak üzere 10 kişi alacak. 


BAŞVURU ŞEKLİ:


Devlet   Hava   Meydanları   İşletmesi   Genel   Müdürlüğünce   duyurulan   pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme  sınavına  veya  yazılı  sınava  çağırılacaktır.  Başvurular  09.07.2021-26.07.2021  tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların  talep  edilen  bütün  belgeleri  sisteme  eksiksiz  yüklemeleri  gerekmektedir.  Şahsen  ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.


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