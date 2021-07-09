Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü eleman alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü asistan hava trafik kontrolörü olarak görev yapmak üzere 10 kişi alacak.



BAŞVURU ŞEKLİ:



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Başvurular 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.



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