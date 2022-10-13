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Devlet Malzeme Ofisi müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü sınavla müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Devlet Malzeme Ofisi müfettiş yardımcısı alacak
13 Ekim 2022 Perşembe 10:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

 

Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler ilanda açıklanmıştır.


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