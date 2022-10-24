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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
24 Ekim 2022 Pazartesi 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

 


İlan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

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