Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden sınav duyurusu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sondör yeterlilik belgesi sınav duyurusunu ilan etti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden sınav duyurusu
25 Ocak 2023 Çarşamba 10:56

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler'de çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda; 

1-  I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

2. L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

3. I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi

4. II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

5. II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

6. II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi

7. Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi

sınavları yapılacaktır. Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir.


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