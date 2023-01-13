Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023-23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.



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