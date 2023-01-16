Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 kişi alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 kişi alacak
16 Ocak 2023 Pazartesi 09:59

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ilandaki listede belirtilen pozisyonlara 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 121 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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