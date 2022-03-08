Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sahne üstü ve sahne gerisinde çalışacak sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır.



Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 07/03./2022-21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03./2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ