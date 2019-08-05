Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını hatırlatarak, "Devlet olarak biz bir para harcamadık" de

Erdoğan, şehir hastaneleri, İzmir-İstanbul Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve diğer devlet yatırımlarının da kamu-özel ortaklığıyla yapıldığına işaret ederek, İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü bakımından dünyanın sayılı havalimanları arasında yer aldığını vurguladı.

'Yap-işlet-devret' modelinde özel sektör tarafından yatırımın yapıldığını, kamunun da belirlenen sürede hem hizmet alıcı olarak projede yer aldığını hem de sürenin sonunda malın sahibi olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda ve yaptığımız dış ziyaretlerde ne diyorlar bize biliyor musunuz? 'Ya şunu bize bir anlatsanıza, siz bunu nasıl yaptınız? Bu yolları nasıl yaptırıyorsunuz? Bu hastaneleri nasıl yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz?' İşte bu G-20 toplantılarında ağırlıklı olarak Türkiye hep bunu anlattı, anlatıyor. Türkiye dünyada bu modeli en etkin ve başarılı şekilde uygulayan ülke durumundadır. Dolayısıyla burada önemli olan Bursa Şehir Hastanesi'ni veya diğer eserleri inşa eden diğer firmaların ne harcadığı değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemedik."

Bölünmüş yollar

Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık" dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarının alametifarikalarından birinin de "ulaşım meselesi" olduğunu söyledi. Yaptıkları bölünmüş yollara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Farkımız bu" şeklinde konuştu.

Tüneller yapıldı

Erdoğan, iktidara geldiklerinde 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu, 2875 kilometreye çıkardıklarını dile getirerek, "Bölünmüş yol ile bağlı il sayısını 6'dan 77'ye, karayolu tünel sayısını 83'ten 367'ye, karayolu tünel uzunluğunu da 50 kilometreden 473 kilometreye yükselttik. Böylece vatandaşlarımızın hem mal hem can güvenliğinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yol konforunu artırdık, kaza riskini minimize ettik" dedi.

Kurallara uyalım

Vatandaşlardan yaz tatilinde ve Kurban Bayramı'nda yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına uymalarını özellikle rica eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum; ne olur, bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz, Bakın, acele giden Allah göstermesin ecele gider. Yollarda aman ha bastırıp, hele hele gece yolculuğu... Bunlara çok dikkat edelim. Sizi bekleyen büyüklerinize, yavrularınıza kötü haber ulaştırmayın. Onun için de biliyorsunuz yolların kuralları vardır, bu kurallara uyalım. Bu kurallara uyarak seyahatimizi yapalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim, bunu özellikle sizlerden rica ediyorum."

Yolculuk konforu arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş yollar, otoyollar, ilk defa inşa ettikleri hızlı tren hatları, sayılarını ve seferlerini artırdıkları havalimanları, geliştirdikleri deniz yolu taşımacılığı ve diğer ulaşım alternatifleriyle seyahatleri kolay ve güvenli hale getirdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki motorlu araç sayısı 2002 yılında 8 milyon 655 bin iken bugün bu sayı 23 milyonu geçti. Buna karşılık hem yolculuk süreleri kısaldı hem yolculuk konforu arttı hem de trafik kazalarıyla yaralanma ve ölüm oranları azaldı" dedi.