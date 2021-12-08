Devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, devrilen forkliftin altında kalan operatör Ali Göktaş (47), yaşamını yitirdi

Çakmak Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde, kereste firmasında çalışan operatör Ali Göktaş'ın kullandığı forklift devrildi. Göktaş'ın forkliftin altında kaldığını gören arkadaşları, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın altından Göktaş'ı çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Ali Göktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.