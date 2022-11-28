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DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
28 Kasım 2022 Pazartesi 11:50

Son dakika! Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığı açıklandı

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda; hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Harekete geçen MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah ortak operasyonla Matur'u yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terör #dhkpc #haber
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