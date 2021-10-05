ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
05 Ekim 2021 Salı 09:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapacaktır.

 

Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.


AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
0
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
0
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
0
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
0
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 37 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.