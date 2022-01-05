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Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 14 Ocak 2021 tarihinde son bulacaktır.

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