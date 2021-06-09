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Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 99 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
09 Haziran 2021 Çarşamba 10:15

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek  ve  giderleri  Özel Bütçeden  karşılanmak suretiyle,  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun  4. maddesinin  (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere,   28.06.2007  tarihli  ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 

İlan için son başvuru tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak açıklandı.


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