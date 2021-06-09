Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 99 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.

İlan için son başvuru tarihi ise 18 Haziran 2021 olarak açıklandı.



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