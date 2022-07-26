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Dikkat çeken gelişme! ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) genel tebliğinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi

Dikkat çeken gelişme! ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanına geçti!
26 Temmuz 2022 Salı 10:33

Özel tüketim vergisi ( ÖTV ) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

3 KATINA KADAR ARTIRMA VEYA SIFIRA İNDİRME YETKİSİ

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Etiketler; #resmi gazete #ötv #özel tüketim vergisi
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