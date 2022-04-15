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Dilenci kadının üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilenci kadının üzerinden öyle bir para çıktı ki...
15 Nisan 2022 Cuma 10:53

Bursa'da 'Çöpten ekmek topluyor' izlenimi vererek dilenen Hacer Öztürk'ün (74) üzerinden 26 bin 300 lira ve 5 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Dilenci olmadığını iddia eden Öztürk, paraların kendisine zekat ve fitre olarak verildiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen kişilere yönelik uygulamalarını arttırdı. Kent merkezinde denetim yapan ekipler, Fevzi Çakmak Caddesi'nde çöp kenarında dilenen Hacer Öztürk'ü yakaladı. Satın aldığı ekmeği parçalara bölüp, 'Çöpten ekmek topluyor' izlenimi verdiği tespit edilen Öztürk, zabıta müdürlüğü binasına götürüldü. Üzerinden 26 bin 300 lira para ile 5 bin lira değerinde marketlere ait hediye çeki çıkan Öztürk, dilenci olmadığını, paraların kendisine zekat ve fitre olarak verildiğini söyledi. Hacer Öztürk'e 'Kabahatlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 270 TL idari para cezası kesilirken, para ve hediye çeklerine de el konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #dilenci #para
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