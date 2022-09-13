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Dini nikahlı eşini döverek öldürdü!

Dini nikahlı eşini döverek öldürdü!
13 Eylül 2022 Salı 09:41

Adana'da yine bir kadın cinayeti yaşandı. 25 yaşındaki Ezgi Deler, dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından dövülerek öldürüldü. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi
 

Olay, dün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Bir çocuk annesi Ezgi Deler'in (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından darbedildiğini duyan komşuları, eve geldiklerini kadını kanlar içinde buldu. Rasıl S.'nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Deler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Deler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kadın #cinayet #ölüm
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