Dışişleri Bakanlığı'ndan savaşla ilgili açıklama: Kabul edilemez!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonla ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.

"Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır."

Açıklama, şöyle devam etti: "Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."