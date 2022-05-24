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Dışişleri Bakanlığı personel alacak

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı personel alacak
24 Mayıs 2022 Salı 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde günlük servis hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve bahçe bakımı hizmetlerini yerine getirmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 3 (üç) sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

 

İlan için başvurular 10 Haziran 2022 ile 24 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


Başvuru şartları

(1)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak;
(2)       Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;
(3)       En az ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – beslenme ve ev yönetimi dalının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – ev ekonomisi dalının veya konaklama ve seyahat hizmetleri alanı – turizm/otelcilik ve turizm dalının birinden mezun olmak;
(4)       2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSS-P94 puan türüne göre yapılacaktır);
(5)       Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
(6)       Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;
(7)       Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);
(8)       İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)


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