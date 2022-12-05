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DİSK, asgari ücret talibini açıkladı! İşçileri sevindirecek rakam!

DİSK, asgari ücret talibini açıkladı! İşçileri sevindirecek rakam!
05 Aralık 2022 Pazartesi 14:51

Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala DİSK'ten de bir açıklama geldi. Asgari ücret talebini açıklayan DİSK yetkilileri, 13 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak. Toplantı öncesinde ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirdi.  

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "DİSK olarak diyoruz ki; asgari ücret değil toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir. Bugün asgari ücretle çalışanların oranının olağanüstü derecede arttığı ülkemizde asıl meselemiz, ülkemizi asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarmaktır. Temel meselemiz sendikalaşma ve toplu pazarlık kapsamını araştırmaktır. Temel meselemiz ücret düzeylerimizi toplu pazarlık ve toplu sözleşmelerle belirlemektir. Asgari ücretin tespitinde, asgari ücretin ortalama bir ücret olduğu gerçeği asla unutulmamalı ve bu gerçek dikkate alınmalıdır. Yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Gerek yüksek enflasyon gerek yoksulluk sınırı gerek yüksek gıda enflasyonu gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret net 13 bin 200 lira olmalıdır. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı olan yoksulluk sınırı bugün 26 bin liraya geçmiştir. Bu nedenle asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini ifade edelim" ifadelerini kullandı.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #asgari ücret #disk #haber
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