Diyanet 47 hizmetli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan; ilanda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan “hizmetli” alımı yapacaktır.



BAŞVURU ŞARTLARI



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.



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