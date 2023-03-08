Diyanet İşleri Başkanlığı 80 kişi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 80 personel alımı yapacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.

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