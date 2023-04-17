Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0

Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
17 Nisan 2023 Pazartesi 14:31

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, Diyarbakır'da HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1323'üncü gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 yıl önce evladımı kaçırmışlar. 20 bayramdır evladımı görmedim, 20 bayramdır evlat hasreti çekiyorum. Ciğerim yanıyor, evladımı istiyorum. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. İnşallah bütün anne ve babalar evlatlarımızı alacağız" dedi.

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Yusuf Erdinç ise 8 yıldır oğluna hasret olduğunu belirtti.

Oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Erdinç, "Oğlum, bu çadırda seni bekliyorum. Senin peşini bırakmayacağım. 4 yıl değil 24 yıl da burada kalsam oğlum gelmeden burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'dan 8 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen oğlu Azad için gelen anne Hava Aslan ve dayı Mehmet Emin Aslan da evlat nöbetine dahil oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #Evlat nöbeti
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar“ projesinin ikinci ayağı Karabük'te yapıldı
Sonraki Haber
Güzelbahçe ve Narlıdere’de iktidar sözü... Soyer: İzmir rekorlar kıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın renginden şüphe duymuyorum
0
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu
0
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını
0
Sağlıkçılar meydana indi, 'Sağlıkta şiddet politiktir' diye haykırdı
Sağlıkçılar meydana indi, 'Sağlıkta şiddet politiktir' diye haykırdı
0
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
Memur sandığa dertli gidiyor
Memur sandığa dertli gidiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.