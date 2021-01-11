Diyarbakır Belediyesi itfaiye eri alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 75 itfaiye eri alacağını açıkladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu'na verdiği ilanda "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır." dedi.

İlan için son başvuru tarihi 19 Şubat 2021 olarak açıklandı

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