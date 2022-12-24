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Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!

Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
24 Aralık 2022 Cumartesi 09:02

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir operasyonun başlatıldığını söyledi. Diyarbakır, Bingöl,  Batman ve Muş'ta başlatılan terör operasyonunda 3650 personelin görev yapacağı öğrenildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını söyledi.
Bakan Soylu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali Aydın Arslan Üs Bölgesi'nde yaptığı açıklamada, 3650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"nun başlatıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Soylu, operasyonun, harekat bölgesinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu"na ilişkin, "En büyük Eren operasyonunu icra edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #operasyon #süleyman soylu #haber
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